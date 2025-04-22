Удар ногой или рукой, захваты, удушья и заломы— в этом виде спорта можно использовать всевозможные приемы для победы. Во Владимире провели соревнования по рукопашному бою среди юношей и

Удар ногой или рукой, захваты, удушья и заломы— в этом виде спорта можно использовать всевозможные приемы для победы. Во Владимире провели соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек от 12 до 17 лет. Турнир собрал сильнейших спортсменов из 9 регионов России: от Нижегородской области до республики Калмыкия. Из Южного федерального округа приехали 6 спортсменов.