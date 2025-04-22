Это на 9,3% по сравнению с предыдущей неделей.

С 14 по 20 апреля во Владимирской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 9,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.За это время в больницы региона обратились 9 241 человек с симптомами ОРВИ, из которых 2 681 – в медучреждения Владимира. В то же время наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19: коронавирус был диагностирован у 26 человек, что на 11,1% выше, чем на прошлой неделе. Все выявленные случаи протекали в форме ОРВИ.Напомним, ранее мы писали, что