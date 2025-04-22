Открыта горячая линия.

Штаб по чрезвычайным ситуациям после взрывов на территории воинской части в Киржачском районе возглавил сам губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Об этом сообщили в региональном правительстве.«Все экстренные службы привлечены к работе. Связаться с операторами горячей линии можно по телефонам +7 (49237) 2-26-60 и +7 (49237)2-49-55», — добавили в ведомстве.Жителей поселка Барсово эвакуировали. Их доставили в школу в соседнем населенном пункте. По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал.Ранее ЧП .