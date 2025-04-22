С начала года во Владимире произошло 8 ДТП с участием велосипедов, в том числе и электрических. Сотрудники ГАИ провели в областном центре рейд по двухколесному транспорту. Госавтоинспекторы

С начала года во Владимире произошло 8 ДТП с участием велосипедов, в том числе и электрических. Сотрудники ГАИ провели в областном центре рейд по двухколесному транспорту. Госавтоинспекторы выбрали для проверки две локации – в микрорайоне Юрьевец и на улице Нижняя Дуброва. Во время рейда сотрудники ГАИ поймали нарушителя – мужчина ехал на электровелосипеде без шлема.