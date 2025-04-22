В Гороховце появится новый сквер в память о бойцах, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, сообщили в правительстве области. Пространство будет находиться на пересечении

В Гороховце появится новый сквер в память о бойцах, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, сообщили в правительстве области. Пространство будет находиться на пересечении улиц Советской, Комсомольской и Горького. В сквере сделают зону отдыха с брусчаткой, посадят газоны, установят лавочки и освещение. Работы выполнят в два этапа. Они начнутся уже в этом году. Прокомментируйте