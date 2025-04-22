67-летнего Сергея Николаевича около недели искали родственники и волонтеры. 13 апреля пенсионер позвонил близким и сказал, что заблудился в лесу. Недавно его нашли. К сожалению, слишком поздно.

67-летнего Сергея Николаевича около недели искали родственники и волонтеры. 13 апреля пенсионер позвонил близким и сказал, что заблудился в лесу. Недавно его нашли. К сожалению, слишком поздно. По телефону пожилому мужчине удалось сообщить, что он потерялся, промок и нуждается в помощи. После этого связи с ним уже не было. Заявка в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступила