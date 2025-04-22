Иномарка улетела в кювет и перевернулась.

В Камешковском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД.ДТП случилось 19 апреля на трассе «Хохлово — Камешково — Ручей». 39-летний водитель «Хендай» не справился с управлением. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась.Пострадала 60-летняя пассажирка иномарки. Сам же водитель отделался лёгкими травмами.За прошедшую неделю на дорогах региона зафиксировано 29 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий пять человек погибли, а 40 получили травмы различной степени тяжести.