В городе проходит выставка военной техники.

В преддверии Дня Победы на площади двухсотлетия Коврова Владимирской области открыта выставка подбитых натовских бронетранспортеров MaxxPro и канадского бронеавтомобиля Roshel Senator APS. Техника, доставленная из парка «Патриот».Глава Коврова Сергей Сидорин отметил важность данной экспозиции для жителей города, подчеркнув, что местные оружейники продолжают работать в зоне боевых действий. Заместитель генерального директора бронезавода «Апит» Денис Клеветов поблагодарил всех, кто способствовал организации выставки.Посетители, среди которых немало детей, могут увидеть технику, с которой сталкиваются их близкие на территории СВО. Напомним, ранее мы писали, как