По предварительным данным, никто не пострадал.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали взрывы в Киржачском районе.Инцидент произошел вечером во вторник, 22 апреля. Жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали. В районе ввели режим ЧС. Сейчас на месте работают оперативные службы.По данным Министерства обороны, из-за возгорания на территории воинской части случилась детонация боеприпасов.«Для ликвидации возгорания во Владимирской области привлечены расчеты воинской части и МЧС», — уточнили в ведомстве.Пострадавших .