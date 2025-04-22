Инцидент произошел вечером 22 апреля.

В Минобороны РФ назвали причину взрыва в воинской части в Киржачском районе Владимирской области.Инцидент произошел вечером во вторник, 22 апреля. В районе объявили режим ЧС. Людей , в том числе из поселка Барсово.По данным ведомства, на территории военной части произошел пожар. Далее случилась детанация боеприпасов, хранящихся на складе.«По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами», — указали в министерстве.Сейчас на месте работают все экстренные службы.