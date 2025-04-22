Ранее ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РФ.

Взрывы, которые произошли на территории воинской части во Владимирской области, видны в Московском регионе.Об этом сообщили очевидцы вечером 22 апреля. Огромный столб дыма заметили в Сергиев Посаде и Щелковском городском округе. На снимках свидетелей вдали виднеется серый «гриб».Напомним, что в Киржачском районе ввели режим ЧС. Оперативный штаб возглавил губернатор Александр Авдеев. По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал. Из-за пожара на территории части случилась детанация боеприпасов.ЧП официально .