29-летний житель Юрьев-Польского пойдет под суд за разбой и вымогательство. Обвиняемый стрелял в подростка без причины, а еще требовал у приятеля деньги и избил его кочергой. 2 февраля этого

29-летний житель Юрьев-Польского пойдет под суд за разбой и вымогательство. Обвиняемый стрелял в подростка без причины, а еще требовал у приятеля деньги и избил его кочергой. 2 февраля этого года пьяный мужчина находился у своего дома на улице Краснооктябрьской вместе с компанией приятелей. Вдруг без причины обвиняемый начал стрелять из пневматического пистолета в одного из