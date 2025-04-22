29-летний житель Юрьев-Польского пойдет под суд за разбой и вымогательство. Обвиняемый стрелял в подростка без причины, а еще требовал у приятеля деньги и избил его кочергой. 2 февраля этого
<a href="https://33live.ru/novosti/22-04-2025-v-yurev-polskom-budut-sudit-xuligana-kotoryj-strelyal-v-podrostka-i-izbil-druga-kochergoj.html" target="_blank">В Юрьев-Польском будут судить хулигана, который стрелял в подростка и избил друга кочергой</a> - 29-летний житель Юрьев-Польского пойдет под суд за разбой и вымогательство. Обвиняемый стрелял в подростка без причины, а еще требовал у приятеля деньги и избил его кочергой. 2 февраля этого
[url=https://33live.ru/novosti/22-04-2025-v-yurev-polskom-budut-sudit-xuligana-kotoryj-strelyal-v-podrostka-i-izbil-druga-kochergoj.html]В Юрьев-Польском будут судить хулигана, который стрелял в подростка и избил друга кочергой[/url] - 29-летний житель Юрьев-Польского пойдет под суд за разбой и вымогательство. Обвиняемый стрелял в подростка без причины, а еще требовал у приятеля деньги и избил его кочергой. 2 февраля этого