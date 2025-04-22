Волонтеры из Владимира при поддержке городской администрации организовали отправку гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Жители и депутаты Горсовета собрали деньги и

Волонтеры из Владимира при поддержке городской администрации организовали отправку гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Жители и депутаты Горсовета собрали деньги и купили автомобиль УАЗ, который отправили в Донецкую область бойцам в 132-ю бригаду. Там больше года служил наш земляк Валерий Павленко. Он погиб, выполняя воинский долг. Его супруга стала одной из инициаторов покупки