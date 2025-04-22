Военных обменяли во время празднования Пасхи.

Трех военнослужащих из Владимирской области освободили из украинского плена. Они попали к врагу при исполнении служебных задач. Сейчас мужчинам предстоит процесс восстановления. Подробности — в материале .246 на 246 бойцовБойцы вернулись домой в результате обмена военнопленными 19 апреля — накануне праздника Светлой Пасхи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Это 246 россиян в обмен на 246 украинцев. Процесс удалось провести благодаря работе уполномоченных по правам человека.Обмен прошел на границе Украины и Белоруссии. Он стал крупнейшим с начала СВО. Изначально губернатор Александр Авдеев рассказал об . Военнослужащего зовут Максим. Другая информация о нем неизвестна.«Благодарю уполномоченных по правам человека Татьяну Москалькову и Людмилу Романову, Минобороны России за помощь в вызволении парня. Вместе добиваемся обмена всех наших захваченных ребят», — отметил глава региона.21 апреля .Пройдут реабилитациюЭто военные Иван из Киржачского района и Дмитрий из Суздальского района. В России молодым людям окажут медицинскую помощь в военных госпиталях. После они пройдут реабилитацию.«Оба — совсем молодые парни, но они показали себя настоящими мужчинами, на которых можно опереться и семье, и боевым товарищам, и Родине. Желаю бойцам скорейшего восстановления и воссоединения с родными», — добавил губернатор Авдеев.Всего за три года власти официально сообщали о 22 жителях Владимирской области, которых удалось освободить из украинского плена. В марте 2025 года домой вернулись мужчины из Гусь-Хрустального, а также из Александровского и Юрьев-Польского районов.Напомним, что во Владимире врачи , который получил минно-взрывное ранение ранение ноги. У него была открытая рана с дефектом берцовой кости. Мужчина передвигался на костылях и страдал от сильных болей. Ему провели операцию в два этапа.