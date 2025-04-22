Александр Авдеев сообщил в своих соцсетях о взрыве в Киржачском районе. По информации губернатора, на месте работают спецслужбы. Также о факте происшествия рассказала глава района Елена

Александр Авдеев сообщил в своих соцсетях о взрыве в Киржачском районе. По информации губернатора, на месте работают спецслужбы. Также о факте происшествия рассказала глава района Елена Карпова. Более подробно об этом Александр Авдеев пообещал рассказать позднее. А пока губернатор призвал журналистов, блогеров и жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства не распространять какие-либо сведения