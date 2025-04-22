Найден погибшим 67-летний Сергей Лахаев.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о смерти 67-летнего жителя Гусь-Хрустального района Владимирской области. Ранее мужчина заблудился в лесу.В день исчезновения Сергей Николаевич Лахаев сообщил родным по телефону, что не может найти выход. Это был последний контакт с пенсионером. На следующий день заявка поступила в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Сразу же началась масштабная операция: на территории развернули штаб, к поискам подключились 22 добровольца из Владимирской и Нижегородской областей, а также экипаж с беспилотником и тепловизором из Москвы.Волонтеры обследовали более 300 километров леса, привлечены кинологи с аттестованными следовыми собаками. Поиски велись круглосуточно под руководством опытного координатора. Несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось.Обстоятельства гибели Сергея Лахаева выясняются. По предварительным данным, он мог погибнуть от переохлаждения или истощения. Следственные органы проводят проверку.