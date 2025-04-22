Клубы пара и фонтан из кипятка можно увидеть прямо сейчас у дома №10 на улице Комиссарова. Авария произошла во время температурных испытаний, объяснили в пресс-службе «Т Плюс». Специалисты в

Клубы пара и фонтан из кипятка можно увидеть прямо сейчас у дома №10 на улице Комиссарова. Авария произошла во время температурных испытаний, объяснили в пресс-службе «Т Плюс». Специалисты в ближайшее время устранят дефект. Владимирцам следует быть максимально осторожными и не подходить к кипятку. Обл испытаниях стало известно накануне. В «Т Плюс» рассказывали, что воду в