Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Владимирская прокуратура восстановила жилищные права малолетнего ребенка, обязав отца выделить ему долю в квартире, купленной на материнский капитал.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверку инициировали по обращению матери, сообщившей о нарушениях при распоряжении выплатами.Установлено, что после приобретения квартиры с использованием сертификата недвижимость была оформлена только на отца, который после развода отказался выполнить нотариальное обязательство и выделить доли бывшей супруге и сыну.Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил иск, обеспечив ребенку положенную по закону долю в квартире.