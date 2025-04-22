31 взрослого и 10 детей покусали клещи с 14 по 20 апреля во Владимирской области. Именно столько человек обратилось в больницы региона. Энцефалита по-прежнему нет, рассказали в пресс-службе

31 взрослого и 10 детей покусали клещи с 14 по 20 апреля во Владимирской области. Именно столько человек обратилось в больницы региона. Энцефалита по-прежнему нет, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В этот раз среди четырех десятков клещей специалисты обнаружили только одного зараженного болезнью Лайма. Клещи в этом году достаточно наглые – даже во время похолодания активно