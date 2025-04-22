Обыкновенную гадюку сфотографировали в Ковровском районе. На снимке, которым поделились в пресс-службе Госохотинспекции области, черная змея выползла на асфальт, возможно, чтобы погреться.

Обыкновенную гадюку сфотографировали в Ковровском районе. На снимке, которым поделились в пресс-службе Госохотинспекции области, черная змея выползла на асфальт, возможно, чтобы погреться. Сезон активности гадюк начинается в середине апреля и длится до октября. Госохотинспекторы напоминают, что эти змеи на самом деле не агрессивные. При приближении человека они обычно стараются уползти или замаскироваться. Однако гадюка может