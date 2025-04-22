21 апреля во Владимирской области стартовало онлайн-голосование за общественные объекты, которые благоустроят в следующем году. Жители могут выбрать – какую территорию они хотят видеть

21 апреля во Владимирской области стартовало онлайн-голосование за общественные объекты, которые благоустроят в следующем году. Жители могут выбрать – какую территорию они хотят видеть обновленной. С этого года в голосовании обязательно принимают участие опорные города и поселки, а также имеющие статус «наукоградов». Всего представлен 21 населенный пункт. Из них в 18 предлагается выбрать объект благоустройства,