Продолжится реализация программы «30 на 70», бюджет которой составил рекордные 458,9 млн рублей.

9 апреля в Камешковском районном доме культуры «13 Октябрь» прошло региональное торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления. Делегации со всех уголков Владимирской области отмечали достижения муниципальных служащих. Глава округа Муром, Евгений Рычков, получил Почётную грамоту Президента России за успехи в своей профессиональной деятельности.В ходе мероприятия также состоялся съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Владимирской области». Обсуждались итоги работы в 2024 году и вопросы социально-экономического развития региона. Губернатор области, Александр Авдеев, подчеркнул, что муниципальные преобразования необходимы для ускорения позитивных изменений и наращивания областной поддержки.В регионе определены 21 опорный населённый пункт для улучшения качества жизни, а также продолжится реализация программы «30 на 70», бюджет которой составил рекордные 458,9 млн рублей.«Нам нужно всё больше привлекать к развитию территорий самих их жителей. Такой позитивный опыт уже есть. Депутаты принимают наказы от избирателей, из таких наказов выросла Народная программа развития области. Граждане голосуют за общественные территории для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», – сказал губернатор Александр Авдеев.На съезде был избран новый председатель Ассоциации – глава администрации Судогодского района Андрей Колгашкин, который обещал выполнить все поставленные перед регионом задачи.