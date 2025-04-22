Через полчаса полчаса в Киржачском районе ввели режим ЧС, эвакуировали населенные пункты и остановили работу предприятий.

Во Владимирской области жители Киржачского района вечером 22 апреля услышали несколько взрывов. Первые кадры с места ЧП появились в соцсетях. Через полчаса в районе ввели режим ЧС, эвакуировали населенные пункты и остановили работу предприятий. Оказалось, что на территории воинской части взорвались боеприпасы. Подробности — в материалеЭвакуировали около тысячи человекСерия взрывов в Киржачском районе прозвучала около 16.40 во вторник, 22 апреля. Местные жители в социальных сетях сообщили о громких хлопках и сильном дыме, который поднялся в воздух.В эпицентре событий оказался поселок Барсово, недалеко от которого как раз находится воинская часть.Около 17.10 началась эвакуация населенных пунктов. Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.«Проводится эвакуация населенных пунктов Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы», — рассказали в администрации Киржачского района.В Киржачском районе . Въезд в город был перекрыт. Также рядом с местом ЧП приостановили работу предприятий. По предварительной информации, в школы соседних поселков, где находятся пункты временного размещения, эвакуировали около 1000 человек.«Произошла детонация боеприпасов»Прокуратура Владимирской области после взрывов .«Во Владимирской области прокуратура контролирует соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района, расположенных вблизи поселка Барсово», — уточнили в ведомстве.Причиной взрывов оказалась детонация боеприпасов на складе. В воинской части произошел пожар. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Сейчас основная версия произошедшего — нарушение требований безопасности. Об этом в Министерстве обороны РФ.Всего было около 10-11 взрывов. На месте пожара сейчас работают сотрудники МЧС и представители силовых структур. Оперштаб лично .