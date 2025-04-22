Через полчаса полчаса в Киржачском районе ввели режим ЧС, эвакуировали населенные пункты и остановили работу предприятий.
Во Владимирской области жители Киржачского района вечером 22 апреля услышали несколько взрывов. Первые кадры с места ЧП появились в соцсетях. Через полчаса в районе ввели режим ЧС, эвакуировали населенные пункты и остановили работу предприятий. Оказалось, что на территории воинской части взорвались боеприпасы. Подробности — в материале
Эвакуировали около тысячи человек
Серия взрывов в Киржачском районе прозвучала около 16.40 во вторник, 22 апреля. Местные жители в социальных сетях сообщили о громких хлопках и сильном дыме, который поднялся в воздух.
В эпицентре событий оказался поселок Барсово, недалеко от которого как раз находится воинская часть.
Около 17.10 началась эвакуация населенных пунктов. Информацию о взрыве подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Проводится эвакуация населенных пунктов Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы», — рассказали в администрации Киржачского района.
В Киржачском районе . Въезд в город был перекрыт. Также рядом с местом ЧП приостановили работу предприятий. По предварительной информации, в школы соседних поселков, где находятся пункты временного размещения, эвакуировали около 1000 человек.
«Произошла детонация боеприпасов»
Прокуратура Владимирской области после взрывов .
«Во Владимирской области прокуратура контролирует соблюдение прав жителей населенных пунктов Киржачского района, расположенных вблизи поселка Барсово», — уточнили в ведомстве.
Причиной взрывов оказалась детонация боеприпасов на складе. В воинской части произошел пожар. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Сейчас основная версия произошедшего — нарушение требований безопасности. Об этом в Министерстве обороны РФ.
Всего было около 10-11 взрывов. На месте пожара сейчас работают сотрудники МЧС и представители силовых структур. Оперштаб лично .