Включая школьников и студентов.

В Владимирской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства, в которой участвовали более 5000 человек, включая школьников и студентов. В результате мероприятия более 800 жителей получили предложения о работе.Работодатели представили свыше 4000 вакансий, преимущественно в рабочих специальностях. Одним из главных мероприятий стала ярмарка профессий, где школьники смогли познакомиться с различными профессиями, а студенты научились составлять резюме и разместили свои работы на платформе «Работа России».«В регионе много перспективной молодежи. С каждым годом для реализации ее потенциала у нас создают все больше и больше возможностей», — отметил депутат Игорь Игошин.