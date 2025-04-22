Водитель из Коврова хотел избежать ответственности за пьяную езду и хранение наркотиков, и не придумал ничего лучше, чем ударить инспектора ДПС. Теперь ему придется ответить в суде за

Водитель из Коврова хотел избежать ответственности за пьяную езду и хранение наркотиков, и не придумал ничего лучше, чем ударить инспектора ДПС. Теперь ему придется ответить в суде за насилие в отношении представителя власти, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. 10 марта этого года сотрудники ГИБДД Коврова остановили «Рено Логан», в котором, как им сообщили, находился пьяный