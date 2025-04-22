С марта 2022 года по апрель 2023 года группа открывала подпольные лаборатории.
МВД России по Владимирской области завершило расследование дела организованной группы, производившей синтетические наркотики. С марта 2022 года по апрель 2023 года группа открыла подпольные лаборатории в Тверской, Вологодской и Владимирской областях, используя защищённые интернет-каналы.
В ходе расследования выявлено 33 преступления, изъято более 2,6 тонны веществ, около 400 килограммов прекурсоров и производственное оборудование.
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