С 14 по 20 апреля во Владимирской области произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 9,3% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 9 241 человек и 2 681 – в

С 14 по 20 апреля во Владимирской области произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 9,3% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 9 241 человек и 2 681 – в медучреждения Владимира. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. А вот заболеваемость ковидом немного выросла: врачи диагностировали коронавирус у 26 человек, что