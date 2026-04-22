Сроки окончания работ — до ноября текущего года.

В 2026 году по нацпроекту «Молодежь и дети» в регионе запланирован капитальный ремонт 44 школ и трех детских садов — на работы направят свыше 2,5 млрд рублей.Капремонт затронет учреждения по всей области. Финансирование идет из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, основная часть — федеральные средства.В план работ входят замена кровли, фасадов и окон, модернизация инженерных сетей и систем безопасности.Три детских сада в Гороховце, Муроме и Владимире обновят капитально — после реконструкции места получат почти 700 детей. На детские сады выделено 112,4 млн рублей, из них 109,1 млн — федеральный транш.Кроме того, модернизируют базу Гусевского стекольного колледжа и возведут быстровозводимые корпуса в лагерях «Олимп» и «Белый городок» в Муроме для расширения детского отдыха.В департаменте образования подчеркнули, что первоочередно ремонтируют здания с наибольшим износом. Уточнить включение конкретной школы можно в администрации муниципалитета или на сайте департамента.