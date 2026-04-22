Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина выступит во Владимире 23 апреля.Мероприятие проводится при поддержке министерства образования региона и пройдет на площадке Владимирской областной филармонии.В ходе встречи планируется обсудить вопросы безопасности в сети, современные схемы мошенничества и случаи вовлечения молодежи через соцсети в диверсии и другие преступления.Во время собрания будет работать «открытый» микрофон для вопросов от зала.Ранее подобные встречи прошли в 46 городах России и в детских центрах Артек, Орленок и Океан.Вход свободный для школьников, студентов, учащихся СПО и представителей волонтерских организаций.