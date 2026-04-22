Правительство Владимирской области поздравило учениц и пожелало дальнейших успехов.

Во Владикавказе прошла Всероссийская олимпиада по литературе.В ней приняли участие свыше 600 ребят из 86 регионов страны.Десятиклассница Полина Липатова и ученица девятого класса Варвара Соколова из гимназии №3 города Владимира успешно выполнили все задания и заняли призовые места.Обладатели дипломов имеют право поступить без вступительных экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю соревнования.