Минтранс области курирует процесс нанесения.
Подрядчики приступили к нанесению разметки на региональных и межмуниципальных автодорогах, сообщили в Минтрансе области.
Специалисты ДСУ-3 применяют современные технологии и на участках с интенсивным движением используют износостойкий термопластик.
Добавление стеклошариков повышает светоотражающие свойства разметки и улучшает видимость ночью.
На трассе Владимир — Юрьев‑Польский — Переславль‑Залесский обновили пешеходные переходы.
На дороге Собинка — Вышманово — Буланово — Коняево нанесли краевую разметку.
По словам ДСУ-3, материал устойчив к износу, перепадам температур, влаге и реагентам.
Разметку наносят быстро, она почти мгновенно сохнет, поэтому по обновленным участкам можно ездить почти сразу.