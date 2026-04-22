Минтранс области курирует процесс нанесения.

Подрядчики приступили к нанесению разметки на региональных и межмуниципальных автодорогах, сообщили в Минтрансе области.Специалисты ДСУ-3 применяют современные технологии и на участках с интенсивным движением используют износостойкий термопластик.Добавление стеклошариков повышает светоотражающие свойства разметки и улучшает видимость ночью.На трассе Владимир — Юрьев‑Польский — Переславль‑Залесский обновили пешеходные переходы.На дороге Собинка — Вышманово — Буланово — Коняево нанесли краевую разметку.По словам ДСУ-3, материал устойчив к износу, перепадам температур, влаге и реагентам.Разметку наносят быстро, она почти мгновенно сохнет, поэтому по обновленным участкам можно ездить почти сразу.