Открытие для первых посетителей планируется к началу учебного года.

Директор Владимирского городского историко-краеведческого музея Евгения Цветкова в выпуске «Подкаста на Шестом» рассказала о ходе реставрации и обновлении планетария.В данный момент в здание доставили фрагменты звездного купола, компания‑изготовитель ведет монтаж, скоро установят новые кресла и профессиональное звуковое и световое оборудование.Обновленный планетарий получит полнокупольный зал диаметром 12 метров на 90 мест, проекторы для показов и прямых трансляций, сцену, специальную подсветку купола и стен. Пол будет с подсветкой, воспроизводящей карту неба.В выставочных залах подготовят экспозиции о выдающихся космонавтах и уроженцах региона, мультимедиа о возникновении вселенной, сенсорные установки, иммерсивный зал, зону отдыха и коворкинг, виртуальный полет и телескоп.К концу 2026 года завершат крупную мультимедийную экспозицию, включая виртуальный кинозал и мемориальный кабинет летчика‑космонавта В.Н. Кубасова.