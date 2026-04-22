Рассмотрение дел поставлено на личный контроль прокурора района.

Прокуратура Киржачского района проверила исполнение законов об оплате труда на одном из деревообрабатывающих предприятий.Установлено, что перед 30 работниками накопилась задолженность по зарплате за период с июня 2024 по сентябрь 2025 года свыше 5,4 млн рублей.Руководитель, имея финансовую возможность, организовал расчеты через сторонние компании и требовал оплату через иных контрагентов, минуя кассу и расчетные счета предприятия.Полученные таким образом средства использовались не на погашение долгов перед сотрудниками.По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ.Прокуратура предъявила иски о взыскании зарплаты, компенсации за задержку и морального вреда.