Решение по делу будет принято Гусь-Хрустальным городским судом.

Прокуратура направила в суд дело 47-летнего местного жителя. Мужчина с богатым криминальным прошлым вышел на свободу в конце 2024 года, но спустя год вновь совершил тяжкие преступления.В ноябре 2025 года обвиняемый выпивал в гостях. Поссорившись с приятелем из-за мнимого долга, он нанес ему десятки ударов ногами и руками. Затем агрессор заставил жертву выбраться на французский балкон, где тот умер от переломов ребер и повреждения легких.Следом злоумышленник выгнал на балкон хозяйку дома и ударил ее стеклянным графином по голове. Женщина получила перелом шейного позвонка, но успела вызвать полицию после ухода гостя.