Работа по наведению порядка в сфере мелкорозничной торговли будет продолжена.

Администрация города вместе с УМВД провела очередной рейд по улице Егорова.Цель рейда — обнаружить торговые точки, размещенные в нарушение действующих правил.В ходе проверки зафиксированы три объекта торговли в местах, не утвержденных органами местного самоуправления.В отношении правонарушителей оформлены три протокола по п. 2 ст. 8 Закона Владимирской области № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».Администрация также напомнила гражданам, что торговля в неустановленных местах портит облик города и создает риски для покупателей из‑за отсутствия санитарного контроля.