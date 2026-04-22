С 1 июля текущего года во Владимирской области вступит в силу новая программа единовременной выплаты 200 тысяч рублей на каждого ребенка, родившегося после этой даты. Помощь распространяется также на матерей‑одиночек. Соответствующие постановление подписал губернатор региона Александр Авдеев.Право на получение данной выплаты имеют пары, где оба супруга — студенты очной формы в местных средних или вузовских учреждениях. Также они должны быть младше 35 лет, быть гражданами России с регистрацией в регионе, а ребенок зарегистрирован в ЗАГСе Владимирской области.Заявление можно подать через Многофункциональный центр Владимирской области (МФЦ) или на портале Госуслуг. Важный нюанс: заявление нужно подать не позднее, чем через 6 месяцев после даты рождения ребенка.Для получения выплаты потребуются предоставить ряд документов, а именно паспорта супругов, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие регистрацию на территории Владимирской области, и справки, подтверждающие очное обучение.