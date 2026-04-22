Светофор, На перекрестоке напротив иномарки с двумя подругами стоит навороченной джип. В джипе муж с женой, муж за рулем и очень доволен.
Вдруг одна из подруг, которая помоложе начинет подавать жесты и сигналы водиле джипа, недвусмысленно намекая что она его довольно близко знает... Когда разъехались, та что постарше спрашивает: - Таня, ты, наверное, его хорошо знаешь? Старый приятель?
- Да нет, впервые вижу. Ну, че он такой упитанный, довольный и радостный? Пусть его немного жена погрызет, что ли...
