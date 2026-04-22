С 1 июля этого года в регионе стартует новая программа поддержки молодых студенческих семей, которая заключается в предоставлении единовременной выплаты в размере 200 тыс. рублей за каждого ребёнка, рождённого после 1 июля. Финансовая помощь также распространяется на матерей-одиночек. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Выплату смогут получить семейные пары, в которых оба супруга – студенты