Во Владимирской области прошло важное совещание с делегацией Совета Федерации — обсудили экономическое развитие региона. Встреча состоялась в Доме Дружбы.Один из главных вопросов — судьба усадьбы Храповицкого в Муромцево. В 2024–2025 годах власти вместе с ВСМЗ добились прогресса: документы по передаче усадьбы в собственность области прошли рассмотрение в Минкультуры и Росимуществе.Работы уже стартовали: местные власти расселили жилые дома рядом с объектом и начали переносить инженерные сети. Как только усадьбу официально передадут региону, приступят к следующему этапу — консервации дворца и благоустройству парка.Возрождение архитектурно‑паркового комплекса должно дать толчок развитию всего Судогодского округа: появятся новые рабочие места, а место станет точкой притяжения для туристов.Кроме того, на совещании поговорили о работе отделений «Почты России» и общественном транспорте. Все предложенные инициативы нацелены на то, чтобы сделать жизнь жителей области комфортнее и ускорить развитие региона.