В Струнино 14‑летнюю школьницу обвиняют в вымогательстве через мессенджер.

В следственном отделе по г. Александрову регионального управления СК собрали доказательства, достаточные для предъявления обвинения 14‑летней ученице средней школы по ч. 1 ст. 163 УК РФ.По версии следствия, в феврале 2025 года несовершеннолетняя через популярный мессенджер с мобильного телефона отправляла знакомой текстовые и голосовые сообщения с требованием перевести 20 тысяч рублей под угрозой публикации личной информации в сети «Интернет».Потерпевшая отказалась платить и сообщила о давлении родителям.Обвиняемая признала свою вину.Следственное управление по Владимирской области призвало родителей выстраивать доверительный диалог с детьми и внимательнее отслеживать изменения в их поведении.По мнению ведомства, налаживание в семье доверительных отношений и контроль за распорядком дня помогают снизить риски девиантного поведения и предотвратить противоправные поступки с участием несовершеннолетних.