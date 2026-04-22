Администрация города приглашает жителей ознакомиться с историческими инсталляциями.

Город уже преображается ко Дню Победы: на центральных улицах начались праздничные работы.На площадях и магистралях устанавливают флаги и другие символы, создающие атмосферу единства и гордости.В разных точках города появляются тематические арт‑объекты. Первый из них установлен у Дома культуры молодежи.На остановках начали размещать информационные стенды, посвященные истории военных лет и подвигам наших предков.Особое место занимает выставка «Украденное детство» — экспозиция на основе архивных документов о судьбах детей, оставшихся без родителей.