20 апреля во Владимирской области встретили делегацию Совета Федерации РФ во главе с председателем комитета по экономической политике Андреем Кутеповым. В центре «Палаты» ВСМЗ прошло важное совещание о сохранении федеральных объектов культурного наследия — в обсуждении участвовали представители более десяти регионов.Владимирская область богата историей: здесь насчитывается 3 930 объектов культурного наследия, среди которых — уникальные памятники домонгольской Руси. В стране таких осталось всего 30, и регион всерьез взялся за их сбережение.Власти запустили специальную госпрограмму «Культурное наследие Владимирской области»: каждый год на консервацию зданий и противоаварийные работы выделяют не менее 69 млн рублей. За 2023–2024 годы успели привести в порядок восемь объектов, а до 2030‑го планируют восстановить 15 религиозных памятников.В этом году на федеральные средства завершат реставрацию Золотых ворот и начнут работы по Успенскому собору. Кроме того, 13 объектов уже передали в руки частных инвесторов — для удобства партнёров создали специальный отдел «одного окна».По итогам встречи Совет Федерации возьмет в работу предложения по улучшению федерального законодательства в сфере сохранения культурного наследия. Забота о памятниках — это не только вклад в духовное развитие страны, но и стимул для туризма, экономики и создания новых рабочих мест.