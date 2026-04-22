Брифинг провели представители ГУ МЧС и Минлесхоза региона.

В пресс-центре Правительства Владимирской области прошел брифинг, посвященный профилактике лесных и ландшафтных пожаров. Пожароопасный сезон на территории региона продлится с 15 апреля по 15 октября.На данный момент класс пожарной опасности оценивается как низкий. Лесных пожаров в 2026 году не зарегистрировано, однако зафиксировано 33 случая возгорания сухой травы, что значительно меньше, чем в прошлом году. Составлено 25 административных протоколов за нарушения правил пожарной безопасности, 13 виновных лиц привлечены к ответственности, в том числе 9 оштрафованы на общую сумму 60 тысяч рублей.К пожароопасному периоду подготовлены 392 населенных пункта, 30 детских лагерей и 187 садоводческих товариществ. Граждан предупредили о запрете разведения костров в лесах. При ухудшении обстановки может быть введен особый противопожарный режим, полностью запрещающий использование открытого огня.