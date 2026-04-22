Вы понимаете, что уже взрослый, когда:
- Вождение машины не всегда доставляет вам удовольствие
- Вы начинаете смеяться над шутками своих родителей
- Вы начинаете покупать шарфы, перчатки и солнцезащитный крем
- Вы уходите с футбольного матча пораньше, чтобы не попасть в давку
- Вы смотрите в монитор камеры наблюдения в магазине и думаете, кто же этот лысый толстяк, а потом до вас доходит, что это вы со спины
Вы понимаете, что постарели, когда:
- Вы не пытаетесь втянуть живот, когда молодая и привлекательная девушка входит в комнату
- Вы можете прожить без секса, но не без очков
- Ваш лучший друг и ровесник встречается с кем-то, кто в два раза младше его, и при этом его не обвиняют в совращении малолетних
- Вам звонят в девять часов вече
