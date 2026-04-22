Расследование находится на контроле прокуратуры района.

По обращению местного жителя, прокуратура Петушинского района провела проверку в одной из общеобразовательных организаций Покровского муниципального округа.Установлено, что на дополнительном занятии с учащимися второго класса преподавательница толкнула одного ученика к стене, причинив ему физическую боль. Вскоре она ударила другого ребенка головой о классную доску.По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Статья квалифицирует ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним. Известно, что учительница уже уволилась из образовательного учреждения.