Собрание направлено на сохранение исторической памяти и поддержку ветеранов.

23 апреля в 11:00 в Доме Дружбы во Владимире пройдет собрание, приуроченное к 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.В мероприятии примут участие ветераны и представители общественности. Организаторами выступают Министерство молодежной политики Владимирской области и учебно-методический центр «Авангард».Представители органов власти адресуют слова благодарности и поддержки участникам ликвидации последствий аварии и проведут церемонию награждения.Для гостей подготовят видеоролик о трагедии на Чернобыльской АЭС и творческие номера, посвященные подвигу ликвидаторов и сохранению исторической памяти.