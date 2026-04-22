Во Владимирской области усилился снегопад. Наибольшая интенсивность осадков зафиксирована в Меленковском, Муромском, Гусь‑Хрустальном, Вязниковском, Ковровском и Судогодском округах.Дорожные службы вывели на уборку 21 комбинированную машину, семь погрузчиков, семь тракторов и автогрейдер. Работы проводились ночью и утром.Для предотвращения наледи и обеспечения безопасности по проблемным участкам распределили около 200 тонн песко‑соляной смеси.Специалисты также расчищают автопавильоны, чтобы пассажирам было удобнее ждать транспорт.Ранее мы сообщали, что в ночь на 21 апреля снег покрыл улицы областного центра. Причем сначала он пришел на юг области: утром 20 апреля осадки выпали в Меленковском и Гусь‑Хрустальном районах. А к вечеру вторника осадки дошли до Гороховца, в Коврове снег шел ночью. В Кольчугино утром мелкий снег припорошил сухую траву.