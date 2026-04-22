Акция проходит при поддержке Министерства молодежной политики Владимирской области и МВД.

В преддверии Дня Победы во Владимирской области, как и по всей стране, стартовала акция «Георгиевская лента».Ленты бесплатно раздают на улицах городов и поселков региона.Волонтеры Победы рассказывают о происхождении ленты и объясняют правила ее ношения.Правительство области напомнило гражданам, что не стоит носить ленту в волосах, на ремнях или обуви и привязывать ее к автомобильной антенне.Лучшее место для ленты — у самого сердца.Ранее мы также сообщали о том, что Владимир уже активно преображается ко Дню Победы. На центральных улицах начались праздничные работы, на площадях и магистралях устанавливают флаги и другие символы, создающие атмосферу единства и гордости. В разных точках города появляются тематические арт‑объекты.