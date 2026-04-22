Владимирскую область посетит директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Встреча с молодёжью состоится 23 апреля в областной филармонии, сообщили в региональном

Владимирскую область посетит директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Встреча с молодёжью состоится 23 апреля в областной филармонии, сообщили в региональном правительстве. В ходе встречи Мизулина расскажет о безопасности в интернете, актуальных мошеннических схемах и о том, как через соцсети молодёжь пытаются вовлечь в диверсии и другие опасные преступления. В зале будет работать «открытый микрофон»