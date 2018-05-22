Район Патриарших прудов едва ли не первый в столице гастрономический кластер, где на небольшом пространстве существует множество совершенно разноформатных проектов. Здесь мирно уживаются рестораны высокой кухни и демократичные гастробары, заведения с подчеркнуто национальным колоритом или, напротив, с выраженым авторским началом. Однако до недавнего времени, по крайней мере, одна ниша оставалась незанятой. Речь идет о японской кухне. Теперь и это странное недоразумение разрешилось.

Район Патриарших прудов едва ли не первый в столице гастрономический кластер, где на небольшом пространстве существует множество совершенно разноформатных проектов. Здесь мирно уживаются рестораны высокой кухни и демократичные гастробары, заведения с подчеркнуто национальным колоритом или, напротив, с выраженым авторским началом. Однако до недавнего времени, по крайней мере, одна ниша оставалась незанятой. Речь идет о японской кухне. Теперь и это странное недоразумение разрешилось.В начале мая в Большом Палашевском переулке открыл свои двери ресторан Shiba – очередное детище неутомимого Аркадия Новикова. Довольно камерное заведение, рассчитанное всего на полсотни гостей, с контактным суши-баром и огромными окнами в пол, вполне оправдывает свое название (в переводе с японского "шиба" буквально означает "маленькое местечко"). Интернациональной командой поваров руководят Масао Кичуки и Андрей Цой.В отличие от многих других проектов Новикова, склонного к свободному сочетанию одновременно совершенно разных гастрономических традиций, Shiba сосредоточен строго на японской кухне. В компактном меню представлены только классические блюда, главным образом такие, с которыми прежде всего ассоциируется кухня Страны восходящего солнца – суши и сашими, мисо и удон, чираши и роллы, соба и мочи.Отдельно следует упомянуть ассортимент и качество исходных продуктов, тому и другому здесь уделяется очень много внимания. Именно поэтому в распоряжении поваров имеются свежайшие морепродукты (хамачи, торо, лосось, гребешок, креветки, краб), всякие травы, специи и приправы вроде шисо, шичими или мицукана и даже водоросли Мозуку.На закуску непременно стоит попробовать нанбазуки (сначала обжаренные, а затем маринованные ставридки), шпинат с киноа и эдамаме или салат из камчатского краба с соусом манго (это блюдо готовят с участием авокадо, огурцов, хрустящей темпурной крошки и японского майонеза).В разделе суши и сашими особой навигации не требуется – в меню и без того все предельно ясно. А вот из роллов было бы обидно пропустить "зеленого дракона" с авокадо и креветкой темпурой, "бонито" с угрем и огурцом или рыбное ассорти с авокадо и шисо.Отдельно следует упомянуть о хенд-роллах в виде конвертиков из нори с различными начинками, например, со спайси гребешком, хамачи или тунцом блюфин.На горячее гостям предлагают отлично приготовленные специалитеты, такие как креветки в кляре с густыми пряным соусом васаби, шиитаке темпура с дайконом и имбирем, лосось на пару или жареная курица в остром соусе Пирикара.В десертном разделе всего три позиции, но мочи, пусть и замороженные, все-таки хороши.Средний счет – 2 500 рублей.