Бывший министр обороны Анатолий Сердюков развернул бурную деятельность на посту главы ТСЖ. Жильцам элитного дома он вдвое повысил плату за ЖКХ, оставив при этом льготный тариф для экс-подчиненной Евгении Васильевой.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков развернул бурнуюдеятельность на посту главы ТСЖ. Жильцам элитного дома он вдвое повысил платуза ЖКХ, оставив при этом льготный тариф для экс-подчиненной Евгении Васильевой.113 тысяч рублей – вместо прежних 53 тысяч – приходится платитьза коммуналку жильцам элитного дома в Молочном переулке в центре Москвы.Благодарят они за это нового главу ТСЖ. Анатолий Сердюков, заняв престижныйпост, ввел новую услугу для владельцев семи квартир – чистку дверных ковриков за27 600 рублей в месяц. Еще по 380 тысяч рублей в год уходит у владельцевпрестижного жилья за сбор средств за коммуналку, 880 тысяч – за администрацию, 828тысяч рублей – за охрану дома.Анатолий Сердюков оставил пост главы министерства обороны в2012 году. Поводом стало громкое дело о хищениях государственной собственностив его ведомстве. В центре скандала вокруг "Оборонсервиса" стала занимавшаяв то время должность главы департамента имущественных отношений Минобороны ЕвгенияВасильева. Ее признали виновной в хищении более 800 миллионов рублей и отправилина пять лет в колонию, откуда она вышла по УДО в августе 2015-го.Как напоминает Life.ru, решениео назначении Сердюкова главой ТСЖ было принято в октябре прошлого года. А уже кдекабрю оказалось, что жители "элитки" накопили долгов за отопление,свет и воду почти на один миллион рублей.Сообщается, что бывший министр, встав во главе ТСЖ, изменилсистему начисления платы за квартиру. Она теперь рассчитывается по метражу, ане по количеству комнат. Примечательно, что Евгении Васильевой двойное повышениеплаты никоим образом не затронуло.