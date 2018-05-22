Бывший министр обороны Анатолий Сердюков развернул бурную
деятельность на посту главы ТСЖ. Жильцам элитного дома он вдвое повысил плату
за ЖКХ, оставив при этом льготный тариф для экс-подчиненной Евгении Васильевой.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков развернул бурную
деятельность на посту главы ТСЖ. Жильцам элитного дома он вдвое повысил плату
за ЖКХ, оставив при этом льготный тариф для экс-подчиненной Евгении Васильевой.
113 тысяч рублей – вместо прежних 53 тысяч – приходится платить
за коммуналку жильцам элитного дома в Молочном переулке в центре Москвы.
Благодарят они за это нового главу ТСЖ. Анатолий Сердюков, заняв престижный
пост, ввел новую услугу для владельцев семи квартир – чистку дверных ковриков за
27 600 рублей в месяц. Еще по 380 тысяч рублей в год уходит у владельцев
престижного жилья за сбор средств за коммуналку, 880 тысяч – за администрацию, 828
тысяч рублей – за охрану дома.
Анатолий Сердюков оставил пост главы министерства обороны в
2012 году. Поводом стало громкое дело о хищениях государственной собственности
в его ведомстве. В центре скандала вокруг "Оборонсервиса" стала занимавшая
в то время должность главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгения
Васильева. Ее признали виновной в хищении более 800 миллионов рублей и отправили
на пять лет в колонию, откуда она вышла по УДО в августе 2015-го.
Как напоминает Life.ru, решение
о назначении Сердюкова главой ТСЖ было принято в октябре прошлого года. А уже к
декабрю оказалось, что жители "элитки" накопили долгов за отопление,
свет и воду почти на один миллион рублей.
Сообщается, что бывший министр, встав во главе ТСЖ, изменил
систему начисления платы за квартиру. Она теперь рассчитывается по метражу, а
не по количеству комнат. Примечательно, что Евгении Васильевой двойное повышение
платы никоим образом не затронуло.